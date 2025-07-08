Съезд к Красному Селу перекроют на КАД у развязки с Таллинским шоссе

С 9 по 14 июля перекроют съезд на развязке КАД и Таллинского шоссе в Петербурге

С этой среды до следующего понедельника будет закрыт проезд по одному из съездов на развязке КАД и Таллинского шоссе в Петербурге.

Уточняется, что на развязке КАД с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») с 9 по 14 июля перекроют съезд № 7, ведущий в сторону Красного Села. Он находится на 80-м километре внутреннего кольца КАД.

Во время перекрытий подрядчик, АО «ВАД», ликвидирует колейность на съезде. Работы будут проводиться круглосуточно и в две смены. Место оградят водоналивными барьерами, на отрезке будут установлены временные знаки и сигнальные фонари. Информацию о перекрытии выведут на табло.

Уточняется, что сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

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Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»