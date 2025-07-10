Почти 130 светофоров оптимизировали в Подмосковье за полгода

Благодаря оптимизации работы светофоров в Подмосковье удается снижать заторы

За первые шесть месяцев 2025 года в Подмосковье была проведена оптимизация работы 129 светофорных объектов, расположенных в 22 округах региона. Работы выполняли специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области, сообщили в Министерстве транспорта региона.

В период с апреля по июнь были скорректированы режимы работы 57 светофоров, установлен один новый светофорный объект, а на двух других внедрена система адаптивного управления. Среди наиболее эффективных изменений можно отметить корректировку на Донинском шоссе в Раменском округе, где увеличили время для проезда по прямому направлению, что улучшило транспортный поток.

Кроме того, специалисты провели оптимизацию пешеходных светофоров на улицах Колхозной и Орджоникидзе в Подольске, на Дзержинском шоссе в Котельниках, а также на Волоколамском шоссе в Нахабине. После внесения изменений на всех участках продолжается мониторинг ситуации, поскольку точечные корректировки помогают повысить пропускную способность дорог.

В ведомстве подчеркнули, что работа по оптимизации дорожного движения ведется в Подмосковье уже несколько лет подряд. Благодаря этим мерам удается снижать заторы и увеличивать транспортный поток на отдельных участках и перекрестках до 15%.

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Источник: Минтранс Подмосковья