Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти 130 светофоров оптимизировали в Подмосковье за полгода
10 июля
Почти 130 светофоров оптимизировали в Подмосковье за полгода
Благодаря оптимизации работы светофоров в...
Горячий воздух из кондиционера — что случилось и как исправить
10 июля
Горячий воздух из кондиционера — что случилось и как исправить
Эксперт Ревин объяснил, почему кондиционер без...
Не ВАЗ, не Китай: копия добротного седана за 500 тысяч рублей — а минусы будут?
10 июля
Не ВАЗ, не Китай: копия добротного седана за 500 тысяч рублей — а минусы будут?
Эксперт «За рулем» рассказал, что ломается в...

Почти 130 светофоров оптимизировали в Подмосковье за полгода

Благодаря оптимизации работы светофоров в Подмосковье удается снижать заторы

За первые шесть месяцев 2025 года в Подмосковье была проведена оптимизация работы 129 светофорных объектов, расположенных в 22 округах региона. Работы выполняли специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области, сообщили в Министерстве транспорта региона.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

В период с апреля по июнь были скорректированы режимы работы 57 светофоров, установлен один новый светофорный объект, а на двух других внедрена система адаптивного управления. Среди наиболее эффективных изменений можно отметить корректировку на Донинском шоссе в Раменском округе, где увеличили время для проезда по прямому направлению, что улучшило транспортный поток.

Рекомендуем
Добротная машина за разумные деньги (от 1,4 млн рублей): почему ее боятся на вторичке

Кроме того, специалисты провели оптимизацию пешеходных светофоров на улицах Колхозной и Орджоникидзе в Подольске, на Дзержинском шоссе в Котельниках, а также на Волоколамском шоссе в Нахабине. После внесения изменений на всех участках продолжается мониторинг ситуации, поскольку точечные корректировки помогают повысить пропускную способность дорог.

В ведомстве подчеркнули, что работа по оптимизации дорожного движения ведется в Подмосковье уже несколько лет подряд. Благодаря этим мерам удается снижать заторы и увеличивать транспортный поток на отдельных участках и перекрестках до 15%.

Источник: Минтранс Подмосковья

Подпишитесь на «За рулем» в
Алексеева Елена
10.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0