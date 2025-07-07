В Подмосковье еще на одном шоссе будут штрафовать за проезд по автобусной полосе

В Химках на Ленинградском шоссе начнут фиксировать проезд по выделенной полосе

Скоро на одном из самых загруженных подмосковных шоссе заработают камеры фотовидеофиксации нарушений на выделенной полосе. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, специальные комплексы начнут фиксировать проезд по 5-километровому участку от МКАД до съезда на Международное шоссе.

Этот участок дороги предназначен исключительно для общественного транспорта – проезд такси и личных автомобилей здесь запрещен. Нарушителям грозит штраф в размере 2250 рублей.

Выделенная полоса играет важную роль в организации транспортного потока. Ежедневно по этому участку проходит 18 автобусных маршрутов, выполняющих 48 рейсов в час. Благодаря выделенке 40 тысяч пассажиров ежесуточно экономят до 15 минут – время в пути сокращается с 20 до 5 минут.

Введение автоматической фиксации нарушений призвано повысить эффективность работы общественного транспорта и обеспечить комфортное передвижение пассажиров по одной из ключевых магистралей Подмосковья.

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Источник: Минтранс Подмосковья