В Подмосковье активно взялись за обновление дорог

Минтранс: в Подмосковье обновили дорожное покрытие на 120 участках

С начала ремонтного сезона в середине апреля в Московской области уже привели в порядок 120 участков региональных дорог. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», курируемого Мосавтодором при поддержке Министерства транспорта региона.

Уже заменили 388 километров дорожного полотна. При этом на 65 участках нанесена разметка, а на остальных продолжаются работы по обустройству обочин и финальной отделке.

Полностью ремонт завершен в 10 городских округах.

Наибольший объем работ выполнен:

в Шатуре – отремонтировано более 18 км на трех участках Егорьевского шоссе, включая подъезды к деревням Самойлиха и Артемово;

Талдомском округе – обновлено 14,7 км на семи улицах, в том числе на Крестьянской, Красина и Советской;

Серебряных Прудах – приведены в порядок 13,5 км, включая Комсомольскую улицу и подъезды к станции Узуново.

Отремонтированы участки:

в Зарайске – подъезды к деревне Зимёнки-1 и поселку Масловский;

Лобне – участок Букинского шоссе и дорога к СНТ «Ветеран»;

Воскресенске – трасса между селом Марчуги и деревней Городище;

Электростали – отрезок Носовихинского шоссе, улучшающий проезд для 40 тыс. автомобилистов.

В этом году планируется отремонтировать более 320 участков общей протяженностью около 840 километров.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Минтранс Подмосковья