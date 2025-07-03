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В Подмосковье активно взялись за обновление дорог

Минтранс: в Подмосковье обновили дорожное покрытие на 120 участках

С начала ремонтного сезона в середине апреля в Московской области уже привели в порядок 120 участков региональных дорог. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», курируемого Мосавтодором при поддержке Министерства транспорта региона.

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Уже заменили 388 километров дорожного полотна. При этом на 65 участках нанесена разметка, а на остальных продолжаются работы по обустройству обочин и финальной отделке.

Полностью ремонт завершен в 10 городских округах.

Наибольший объем работ выполнен:

  • в Шатуре – отремонтировано более 18 км на трех участках Егорьевского шоссе, включая подъезды к деревням Самойлиха и Артемово;
  • Талдомском округе – обновлено 14,7 км на семи улицах, в том числе на Крестьянской, Красина и Советской;

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  • Серебряных Прудах – приведены в порядок 13,5 км, включая Комсомольскую улицу и подъезды к станции Узуново.

Отремонтированы участки:

  • в Зарайске – подъезды к деревне Зимёнки-1 и поселку Масловский;
  • Лобне – участок Букинского шоссе и дорога к СНТ «Ветеран»;
  • Воскресенске – трасса между селом Марчуги и деревней Городище;
  • Электростали – отрезок Носовихинского шоссе, улучшающий проезд для 40 тыс. автомобилистов.

В этом году планируется отремонтировать более 320 участков общей протяженностью около 840 километров.

Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Количество просмотров 97
03.07.2025 
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