Россияне готовы тратить на автомобили больше, чем год назад

СберСтрахование: 13% водителей водят одну машину более 16 лет

Средний бюджет россиян на покупку автомобиля составил 1,5 млн рублей, что на 35% выше показателя прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании СберСтрахования.

Большинство опрошенных (80%) рассматривают подержанные авто, планируя потратить около 762 тыс. рублей. Только 12% респондентов намерены купить новую машину, их бюджет достигает 2,1 млн рублей. Оставшиеся 8% пока не определились с выбором.

Что выбирают?

Среди предпочитаемых марок лидирует Lada (16%), за ней следуют Toyota (8%), Kia (8%), Renault и Hyundai (по 7%). При выборе автомобиля ключевыми факторами стали соотношение цены и качества (64%), мощность двигателя (38%), практичность (21%), а также надежность (16%). Менее важными оказались дизайн (4%) и престиж марки (2%). Наибольшей популярностью пользуются седаны (47%), реже выбирают универсалы (18%), внедорожники (10%) и кроссоверы (8%).

Кто покупает и почему

Чаще всего о покупке машины задумываются жители Севастополя (16%), Омска (13%) и Пензы (12%). Каждый четвертый россиянин (24%) планирует оформить автокредит, причем 58% из них рассчитывают на срок один-два года.

Основными причинами замены автомобиля стали высокий пробег (41%) и возраст текущего транспорта (40%). Почти половина опрошенных (49%) ездят на своей машине семь-десять лет, 24% – 11-15 лет, а 13% – более 16 лет. Только 12% меняют авто раз в четыре-пять лет, и лишь 2% – каждые один-три года.

Исследование охватило 8 тыс. человек из 37 городов с населением свыше 500 тыс. жителей.

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Источник: ТАСС