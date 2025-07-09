Самую живучую бюджетную иномарку 2000-х еще продают по цене до 1 миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал подробности о Daewoo Nexia с пробегом

В конце 90-х на российские дороги хлынули доступные иномарки из Узбекистана – Daewoo Nexia и Matiz. Собранные на заводе, который сегодня носит имя UzAuto Motors, эти машины быстро завоевали популярность, потеснив отечественные Лады. В 2008 году Nexia вошла в топ-10 самых продаваемых иностранных моделей в России, а сейчас ее можно встретить в каждом городе – правда, чаще всего с пробегом под 200 тысяч и следами коррозии.

Daewoo Nexia

Главное преимущество модели – простота. Механическая коробка передач (изначально – модификация Opel F16), неприхотливый двигатель и ремонтопригодность сделали ее фаворитом таксопарков и начинающих автовладельцев. Однако за доступность пришлось платить: слабая шумоизоляция, пластик «на грани хлама» и отсутствие кондиционера в базе быстро разочаровывали тех, кто ожидал от иномарки комфорта.

Срок жизни Nexia сильно зависел от региона: в южных городах она могла пережить десятилетия, а в северных превратиться в решето за три зимы. Впрочем, эксперты напоминают: в своем ценовом сегменте она была не хуже конкурентов.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Гамма моторов дважды менялась, подстраиваясь под экологию. На ранних машинах встречается еще 8‑клапанный 1.5. После рестайлинга остались только 16‑клапанные A15MF 1.5 (80 л. с.) и F16D3 1.6 (109 л. с.) – он же служит на Lacetti. У обоих – гидрокомпенсаторы. Общие проблемы: расход масла (до 0,3 л на 1000 км – норма), недолговечные ремни ГРМ, течи. Большинство поломок связано с небрежным обслуживанием, а ресурс уходит за 350 тысяч км.

Daewoo Nexia

На вторичном рынке разброс цен на Daewoo Nexia огромный: убитые экземпляры отдают за 30 тысяч рублей, а за ухоженный рестайлинг (2008+) могут запросить до миллиона.

Детальный разбор других пяти самых популярных моделей UzAuto разных лет можно найти по этой ссылке.