Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России снизят штрафы для такси за отсутствие полиса ОСГОП
10 июля
В России снизят штрафы для такси за отсутствие полиса ОСГОП
ГД РФ одобрила законопроект о снижении штрафов...
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
10 июля
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Паслер: Участок трассы М-12 в Свердловской...
Nissan остановил производство нескольких автомобилей
10 июля
Nissan остановил производство нескольких автомобилей
Nissan в США приостановила выпуск Pathfinder,...

Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области

Паслер: Участок трассы М-12 в Свердловской области должны открыть 16 июля

Участок трассы М-12, соединяющей Москву, Казань и Екатеринбург, планируют открыть в июле 2025 года, рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на международной промышленной выставке «Иннопром».

Рекомендуем
Детонация, срыв колодок, кипящие кислота и бензин — чем опасна жара для машин

Паслер выразил уверенность, что запуск данного участка может состояться уже в этом месяце, отметив, что в настоящее время ведутся организационные работы.

Он подчеркнул, что все заинтересованы в скорейшем завершении строительства дороги.

Губернатор также отметил, что дважды лично проехал по направлению Екатеринбург-Казань и отметил улучшения: дорога стала более комфортной и безопасной.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
«Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, и экономики, и развития», – подытожил Паслер.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 7
10.07.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0