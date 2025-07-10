Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области

Паслер: Участок трассы М-12 в Свердловской области должны открыть 16 июля

Участок трассы М-12, соединяющей Москву, Казань и Екатеринбург, планируют открыть в июле 2025 года, рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на международной промышленной выставке «Иннопром».

Паслер выразил уверенность, что запуск данного участка может состояться уже в этом месяце, отметив, что в настоящее время ведутся организационные работы.

Он подчеркнул, что все заинтересованы в скорейшем завершении строительства дороги.

Губернатор также отметил, что дважды лично проехал по направлению Екатеринбург-Казань и отметил улучшения: дорога стала более комфортной и безопасной.

«Проект этой дороги очень важен и нужен и с точки зрения безопасности, и экономики, и развития», – подытожил Паслер.

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Источник: ТАСС