Новую модель российской разработки готовят к старту

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«Автотор» готовит к производству электрокары сегмента L7e

Калининградский завод «Автотор» начал подготовку к серийному производству электромобиля собственной разработки – воплощения прототипа Amber L7, показанного осенью 2024 года.

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Об этом в беседе с журналистами сообщил президент холдинга «Автотор» Денис Пак. По его словам, речь идет о создании доступного электромобиля с высоким уровнем локализации, ориентированного на службы доставки и каршеринг, а также на частных покупателей со средним уровнем дохода. На данный момент утвержден основной вариант силовой установки, соответствующий требованиям локализации.

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Ключевые компоненты будут отечественные – включая электродвигатели собственного производства, редуктор и инвертор, разработанный совместно с ФГУП НАМИ, отметил Пак. А в ближайшее время отечественными станут и батарейные модули, собираемые на базе ячеек компании «Рэнера» (структура «Росатома»), которые будут выпускаться на территории Калининградской области.

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Как уточнил Денис Пак, сейчас изготавливаются первые полноценные прототипы, на которых утверждаются конструкция и корректируется технология. Параллельно завершается отладка программного обеспечения и электронных систем управления. Напомним, Amber L7 принадлежит к классу тяжелых квадрициклов с автомобильными органами управления – L7 / L7e. Мощность двигателя – до 15 кВт (20 л.с.), максималка – до 50 км/ч. Нужна постановка на учет в ГАИ (один задний номер мотоциклетного типа), есть доступ на дороги.

Источник: Газета.Ру

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