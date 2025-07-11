КАД полностью перекроют в одну сторону возле Кронштадта

Сквозной проезд на КАД перекроют из-за реконструкции развязки

Кольцевая автодорога Петербурга будет частично закрыта из-за дорожных работ на развязке в Кронштадте. Перекрытие запланировано на ночь с 11 на 12 июля, согласно информации от пресс-службы Дирекции КЗС.

С 02:00 до 03:00 12 июля движение транспорта на 126-м километре КАД на внешнем кольце будет полностью остановлено в районе строительства надземного пешеходного перехода. Здесь идет реконструкция развязки КАД и Кронштадтского шоссе. В зоне работ установят временное ограждение, также будет работать регулировщик.

Как сообщили в Дирекции, транспорт экстренных служб сможет беспрепятственно проходить через перекрытую зону. В случае накопления автомобилей выделят короткие периоды, чтобы пропустить поток. Если работы завершатся раньше срока, движение могут восстановить досрочно.

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Источник: Дирекция КЗС Петербурга