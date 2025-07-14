Российская марка запускает доступный автомобиль

«Моторинвест» представит гибридную модель, которая будет дешевле Evolute i-Space

На российском рынке появится еще одна гибридная модель Evolute, и она будет дешевле ныне продающегося кроссовера i-Space, сообщил управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников.

«Мы представим гибридную модель в C-классе — дешевле, чем i-Space. Она в этом году только появилась на рынке Китая. Это будет суперсовременный продукт. К сожалению, ранее российский рынок локализуемых электромобилей не мог похвастаться современными моделями в силу, скажем так, исторических вопросов», — отметил Резников.

По оценкам «Автостата», сейчас Evolute i-Space – самый доступный гибрид на российском рынке. Его цена, согласно официальному сайту производителя, стартует с 2,5 млн рублей с учетом спецпрограмм.

Также Резников рассказал, что в 2026 году в производстве на заводе «Моторинвест» в Липецкой области может не остаться моделей, которые являются устаревшими в Китае – из-за высокой скорости обновления модельного ряда в КНР. Напомним, все модели Evolute – это переименованные Dongfeng.

«Я думаю, что в следующем году у нас в производстве не будет платформ, которым больше года. Это накладывает некоторые ограничения: мы не можем локализовать компоненты раньше, поскольку понимаем, что существующая линейка немножко отстает от международных стандартов. А то, что мы запускаем, оно только рождается. Соответственно, максимально быстро будем локализовывать универсальные компоненты», – заявил Резников.

Такое обновление платформ Эволюта может означать, что модельную линейку покинет, как минимум, один из ее представителей – наиболее доступный электрический седан Evolute i-Pro. Вероятно, новая гибридная модель призвана придти на смену этой бюджетной «электричке». Может, ее ожидает больший успех?

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Источник: Известия