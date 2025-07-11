Новый кроссовер российской сборки — известны планы продаж до конца года!

В 2025 году на кроссовер i-Space придется более трети объема продаж Evolute

В 2025 году российский бренд Evolute планирует продать 3 тысячи автомобилей, причем более тысячи придется на новый гибридный кроссовер i-Space.

При этом компания готова удовлетворить и более значительный спрос, сообщает источник со ссылкой на директора департамента корпоративных продаж компании Алексея Конураева. По его словам, в компании рассчитывают, что в августе обновленный i-Space будет включен в программу господдержки – аналогично тому, как туда уже включили гибридные машины Voyah.

Напомним, только что представленный на «Иннопроме» гибридный седан Voyah Passion EVR стоит 5 590 000 рублей, но через программу господдержки цену можно снизить до 4 665 000 рублей.

Машины обоих брендов собирает расположенный в Липецке завод «Моторинвест». Как уточнил Конураев, отныне предприятие сосредоточено именно на производстве гибридных и электрических машин Voyah и Evolute, а проект по выпуску бензиновых авто более не актуален. Напомним, в сентябре 2024 года была собрана ограниченная партия бензиновых кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5, но больше к этому проекту завод не возвращался, отмечает источник.

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Источник: Китайские автомобили