Производство этого седана оставит рекордно низкий углеродный след

Volvo запустила производство седана ES90 с рекордно низким углеродным следом

Компания Volvo Cars объявила о начале производства нового полностью электрического седана ES90 в конце этого лета.

Автомобиль, созданный с использованием углеродно-нейтральной энергии, показал рекордно низкий углеродный след среди моделей бренда. Согласно отчету Life Cycle Assessment (LCA), проверенному третьей стороной, общий углеродный след ES90 составляет 31 тонну при зарядке от европейской энергосети, а при использовании ветровой энергии этот показатель снижается до 26 тонн.

Volvo ES90

Модель оказывается на 50% более экологичной по сравнению с гибридной версией Volvo S90 и на 30% – с подключаемым гибридом S90. Углеродный след нового седана также ниже, чем у электрических кроссоверов EX40 и EC40. Отчет LCA охватывает весь жизненный цикл автомобиля: от добычи сырья до утилизации, с акцентом на выбросы парниковых газов.

«Цель Volvo Cars – нулевые выбросы к 2040 году. ES90 олицетворяет наш комплексный подход: циркулярную экономику, климатически нейтральное производство и ответственность», – подтвердила глава глобальной устойчивости Volvo Ванесса Бутани.

С 2019 года Volvo остается единственным автопроизводителем, публикующим LCA-отчеты для всех своих электромоделей, и уже ранее были опубликованы данные для EX40, EC40, EX30 и EX90.

Интерьер Volvo ES90

Основные экологические достижения ES90 включают:

Первый в мире дебют 800-вольтовой системы, повышающей эффективность зарядки и снижающей массу;

Аэродинамическое сопротивление 0,25 – лучший показатель в истории компании;

Состав материалов: 29% переработанного алюминия, 18% переработанной стали, 16% переработанных полимеров и биоматериалов, включая древесину с FSC-сертификатом в интерьере;

Опция сидений Nordico из переработанного ПЭТ-сырья и биокомпонентов;

Первый в мире блокчейн-паспорт батареи для отслеживания происхождения сырья.

Ожидается, что продажи нового седана начнутся летом в 17 европейских странах, включая Австрию, Бельгию, Чехию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Испанию, Швецию, Швейцарию и Великобританию. В конце 2025 и в 2026 году модель появится на других рынках.

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Источник: Volvo