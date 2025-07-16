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1224-сильный спорткар с дверями в стиле «крыло чайки» появится в России

GAC может привезти в Россию 1224-сильный спорткар Aion Hyptec SSR

Компания GAC анонсировала ввод на российский рынок электрического спорткара Aion Hyptec SSR, сообщили ее представители во время презентации.

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Автомобиль успешно прошел сертификацию для реализации в России, однако окончательное решение о его выходе на местный рынок еще не принято. Ожидается, что это может произойти в 2026 году.

GAC Aion Hyptec SSR представляет собой электрический спорткар с общей мощностью моторов в 1224 л.с. Он оснащен полным приводом, дверями в стиле «крыло чайки» и выполнен в кузове купе. Автомобиль был впервые представлен осенью 2023 года. Базовая версия может разгоняться до 100 км/ч всего за 2,3 секунды, а ее максимальная скорость составляет 250 км/ч. На одном заряде машина в состоянии проехать до 506 км.

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ТЕСТ МАСЕЛ
Aion Hyptec SSR
Aion Hyptec SSR

На данный момент GAC Hyptec SSR доступен в России через параллельный импорт. Согласно единственному опубликованному объявления, его стоимость составляет 24 150 000 рублей.

Aion Hyptec SSR
Aion Hyptec SSR

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:GAC
Количество просмотров 2
16.07.2025 
Фото:GAC
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