От поселка имени Свердлова в сторону Всеволожска отремонтируют дорогу

На дороге Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск обновят 20 км асфальта

Во Всеволожском районе Ленинградской области начался масштабный ремонт дорог. В рамках обновления будет приведен в порядок участок дороги протяженностью 21,5 километра от Санкт-Петербурга до Всеволожска, включая поселок имени Свердлова и Разметелево.

Подрядчик уже приступил к работам, сняв старый асфальт и начав укладку нового. Также будут заменены водопропускные трубы, обновлены остановки, дорожные знаки и разметка. Данные работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме того, во Всеволожском районе проходит ремонт дороги от Новой Пустоши до карьера Манушкино, где планируется обновить 7 километров асфальта.

На этом участке уже работает техника: выполнены работы по фрезеровке и уложены оба слоя нового асфальта.

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Источник: Дорожный комитет Ленобласти, 47News