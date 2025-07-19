Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отель Alean Family Doville
19 июля
Первый российский отель удостоился сертификата «ультра все включено»
Отель Alean Family Doville первым в РФ получил...
Все серьезно: Nissan закрывает крупный завод с 64-летней историей
19 июля
Все серьезно: Nissan закрывает крупный завод с 64-летней историей
Nissan объявил о закрытии завода в Оппаме к...
Интерьер Chevrolet Orlando
19 июля
Просторный салон и надежные агрегаты — отличный семейный минивэн всего за миллион
Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы...

На старых «Жигулях» через полстраны — сломается или нет?

«Копейка» 1986 года проехала от Новороссийска до Байкала без единой поломки

«За рулем» уже рассказывал о путешественнике Стасе Каменеве, который на 49-летней ВАЗ-21013 едет из Новороссийска на Байкал.

Рекомендуем
ВАЗ-2101 — 55 лет! Интересные факты о первых Жигулях

Как сообщил нам Стас, он благополучно добрался до Байкала и переправился на остров Ольхон. За все время путешествия хоть сколько-нибудь серьезных поломок не случилось. Зато приключений в впечатлений – масса. Так, повстречав на заправке ралли-рейдовую команду «Ural Motorsport», Стас узнал, что в Иркутске начинается «Шелковый путь» – и поехал прямо на старт, где смог попасть в технический парк «KAMAZ Master».

Руководитель «KAMAZ Master» Владимир Чагин и автопутешественник Стас Каменев
Руководитель «KAMAZ Master» Владимир Чагин и автопутешественник Стас Каменев
Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

А потом – лично встретиться с кумиром детства, Владимиром Чагиным, и тоже совершенно незапланированно: каким-то чудом снятая в Иркутске квартира оказалась рядом с гостиницей, где остановились камазовцы. Случайная вечерняя встреча на улице обернулась короткой, но интересной беседой – оказывается, у прославленного гонщика и руководителя «синей армады» в личном пользовании тоже есть «Жигули», универсал ВАЗ-2102...

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Ольхон тоже встретил неожиданно: прошел дождь, хотя в целом на острове царит довольно засушливый климат. А дальше погода наладилась, и «единичка» прекрасно вписалась в невероятные байкальские пейзажи. Сейчас путешественник уже отправился в обратный путь: покинул Иркутск, и, заехав в Дивногорск и на Красноярскую ГЭС, взял курс на Екатеринбург. В планах – музей в Верхней Пышме и перегон через полстраны в обратном направлении – к родне в Москву, а потом домой, в Новороссийск.

Исправная и хорошо обслуженная машина может доехать куда угодно, уверен Стас Каменев
Исправная и хорошо обслуженная машина может доехать куда угодно, уверен Стас Каменев

Машина показывает себя отлично и не досаждает техническими неприятностями – напротив, случается помогать другим автотуристам, рассказывает Стас. В этом автопутешествии машина прошла уже 8,5 тысяч километров... Следить за приключениями «Жигулей» и их хозяина можно в Телеграм-канале «Стас в странствии».

Руководитель «KAMAZ Master» Владимир Чагин и автопутешественник Стас Каменев
Исправная и хорошо обслуженная машина может доехать куда угодно, уверен Стас Каменев
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
19.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0