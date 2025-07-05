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Знай наших: на «единичке» — через полстраны!

Владелец старых Жигулей путешествует по России — из Новороссийска до Байкала

Житель Новороссийска прославился в соцсетях благодаря своей страсти к путешествиям.

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Летний отпуск Стас Каменев не стал тратить на «тюленьи» вылазки по турпутевкам, а сел за руль своей «единички» и отправился в путешествие на байкальский остров Ольхон. На крышу ВАЗ-21013 1986 года (рестайл ВАЗ-2101, мотор 1.2) мужчина установил багажник и автопалатку с выдвижной лестницей. Этот комплект дополнен складными столиком и креслом для отдыха на природе.

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Помимо этого, никакой особой подготовки или тюнинга (не считая разве что фар желтого цвета) автомобиль не имеет – но находится, судя по снимкам, в отличном состоянии.

Поэтому маршрут протяженностью более 6 тысяч километров не показался Стасу чем-то из ряда вон выходящим. Скептикам в комментариях он отвечает, что 40-летняя отечественная машина отлично справляется со своими задачами, а в комфорте мало чем уступает современным автомобилям. Около недели назад путешественник миновал Поволжье и направился через Урал в Сибирь.

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«За рулем» связался со Стасом Каменевым и выяснил, что 2 июля он добрался до Омска, где собирается пробыть до 6 июля, после чего совершить финальный рывок до Ольхона – и поделиться с нашими читателями впечатлениями и свежими фото из путешествия. На обратном пути автомобилист планирует заехать через Екатеринбург в Верхнюю Пышму и посетить Музей УГМК (где есть, например, самый большой самосвал в мире). Затем – взять курс на Москву, а миновав ее, выйти на М4 и отправиться домой, в Новороссийск. Пожелаем ему доброй дороги!

Источник: Палатка | Журнал Путешественника

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1744
05.07.2025 
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