Экспортный вариант: 12 неожиданных фактов о редких Жигулях

ВАЗ-21013 оказался одновременно и лучше, и хуже обычной «копейки».

В ноябре 1981 года в нашем почтовом ящике оказалась открытка, сообщающая, что подошла очередь на машину. А еще там было написано: ВАЗ-21013. И стояла цена — 7236 рублей.

А что это за модель такая? Узнать было решительно негде. Но выяснили: это сочетание кузова 21011 с двигателем 2101 объемом 1,2 л. Что ж, про ВАЗ-21011 все слышали — в журнале «За рулем» (№8, 1974) ее когда-то назвал четвертой моделью Волжского автозавода главный конструктор ВАЗа. Но откуда вдруг взялась «тринадцатая»?

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Модель ВАЗ-21013 появилась в 1977 г. как экспортная модификация ВАЗ-21011 для стран, в которых особое внимание уделяли налогообложению с учетом литража мотора. За «обычную» ВАЗ-21011 пришлось бы платить больше, а это не устраивало импортеров. Но в итоге модель оказалась и на нашем рынке, вызывая неудовольствие покупателей: моторчик-то — самый слабый из вазовских. Именно 21011, а вовсе не 2104 официально стала четвертой моделью, серийно освоенной на ВАЗе. До нее были ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. В вазовской нумерации запутаться несложно — там и модель 2105 появилась позже, чем 2106. Как насчитали 21013, вряд ли кто уже помнит сейчас.

Пускать одну и ту же машину на экспорт и на внутренний рынок было нехорошо, а потому европейский вариант 013-й все-таки приукрашивали. Окантовки фар, решетка радиатора и наружное зеркало были в черном цвете, колеса шли от 2103, а в салоне — сиденья с подголовниками.

В фильме 1982 года «Инспектор ГАИ» нехороший директор автосервиса, г-н Трунов в исполнении Никиты Михалкова, вальяжно разъезжает как раз на ВАЗ-21013. Сумел достать, стало быть!

Именно на 21013 и 21011 напольная педель акселератора уступила место подвесной! Но единственное внешнее отличие 21013 от 21011 — это задний шильдик. На «тринадцатой» писали Lada — 1200s, а на «одиннадцатой» — «Жигули 1300». В остальном машины выглядели одинаково, но 21013 за счет «ненашенской» надписи смотрелась чуть более пижонски.

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Обладатели ВАЗ-21013, пересевшие на эти машины с более ранних «копеек» ВАЗ-2101, недовольно отмечали:! Действительно, на каждой кочке автомобили начинали «шкрябать» днищем, особенно при наличии задних пассажиров. Однако причина вскоре выяснилась: на этих машинах появились серийные брызговики, которые на 2101 поначалу отсутствовали! Не были предусмотрены конструкцией. Вот они-то и стали цеплять на «ноль-тринадцатой» за асфальт.

Для экспорта в страны с левосторонним движением Волжский автозавод освоил очередную модификацию «ноль-одиннадцатой» — это был праворульный ВАЗ-21014. Одно из любопытных отличий — усиленная пружина подвески правого переднего колеса. Такая доработка была вызвана перераспределением массы автомобиля при переносе органов управления на правую сторону.

Под капотом 21013 появился сдвоенный бачок главного тормозного цилиндра, в крышке которого установлен датчик уровня тормозной жидкости. Но отдельного индикатора для него не предусмотрели. В итоге на одну и ту же лампочку на приборах были заведены как ручник, так и датчик низкого уровня тормозухи. А еще внутреннее зеркало на 21013 при ударе научилось отделяться от кузова вместе с кронштейном, не нанося травм. Впрочем, многие водители воспринимали это как результат плохой сборки машины.

Для ВАЗ-21013 характерно использование импортных деталей. В ней могли применяться, к примеру, югославские батареи «Трепча», а также венгерский трамблер.

На первых «копейках» фонаря заднего хода не было вообще. А вот на 21013 под правым задним фонарем появился отдельный фонарь заднего хода. Ездить задним ходом стало существенно проще.

Вспоминать многочисленные отличия 21013 от 2101 можно долго. На задних стойках — устройство принудительной вытяжной вентиляции, на рулевом валу — дополнительная проточка, повышающая безопасность при авариях, и так далее.

В целом же модели 21013 и 21011 всегда воспринимались как чуть приукрашенная, но при этом в чем-то и ухудшенная версия ВАЗ-2101. Новой моделью для ВАЗа стала, конечно же, переднеприводная 2108, но про нее будет отдельный материал.

Что все же лучше: наша «копейка» или ее итальянский прародитель? Большой сравнительный тест «За рулем» — тут.