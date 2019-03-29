А еще на ВАЗ-2103 можно было использовать неисправные лампочки...

После безукоризненно работающих коробок передач классических Жигулей пришла эпоха несовершенства: в переднеприводном ВАЗ-2108 все очарование растаяло без следа.

Главным недостатком новой коробки, особенно для новичков, стала возможность перепутать первую передачу с задней.

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Обе передачи включались перемещением рычага влево и вперед: неудивительно, что на перекрестках при разрешающем сигнале светофора многие «восьмерки» вдруг начинали пятиться назад.

Чтобы обезопасить себя и других от неприятностей, знатоки советовали задействовать… индикатор уровня тормозной жидкости! Немного возни, и, после подключения через развязывающие диоды к фонарю заднего хода, перед водителем загоралась надпись «СТОП» при каждом включении задней передачи. Мол, смотри, куда едешь…

И еще немного о лампочках.

В четырехфарных Жигулях ВАЗ-2103, а затем и в ВАЗ-2106 использовали двухнитевые лампы вместо однонитевых.

Решение, конечно же, не лучшее, но зато универсальное: не нужно искать какую-то особенную лампочку взамен перегоревшей. Мало того, поскольку нити ближнего света во внутренних фарах вообще не использовались, то при необходимости вместо них можно было применять частично сгоревшие лампочки из внешних фар, где уцелела только нить дальнего света. Экономия, однако…

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. А знаете ли вы, что на первых Жигулях не было насоса стеклоочистителя? А какие запчасти для Жигулей были особенно дефицитными? Тогда, может быть, помните, сколько стоила «копейка» ВАЗ-2101?