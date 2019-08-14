Короткий тест на память, посвященный модификациям Жигулей, оставил у читателей вопросы. С «тринадцатой» моделью случай — особенный, утверждает эксперт «За рулем».

— Удивила статья «Короткий тест на память: откуда взялась 13-я модель ВАЗа?». Как «тринадцатая» могла появиться раньше «восьмой» или «десятой»?

— Ничего удивительного. Например, ВАЗ-2105 появился на свет в 1979 году — позже, чем ВАЗ-2106 (в 1976 году). И ГАЗ-21 выпускался с 1956 года — до того, как освоили ГАЗ-13 (в 1959 году). Но с «тринадцатой» случай особенный.

В 1974 году Волжский автозавод начал производить модификацию «копейки» с 1,3-литровым мотором, получившую пятизначный индекс ВАЗ-21011. Эту машину тут же окрестили «одиннадцатой» — никто тогда не говорил «ноль-одиннадцатая». Соответственно, вариант ее исполнения с более слабым мотором объемом 1,2 литра назвали ВАЗ-21013 — или «тринадцатой» моделью. Никакого отношения к более позднему переднеприводному ВАЗ-2113, который появился четверть века спустя, эта машина не имела.

Секретная кнопка на первых Жигулях: помните, для чего она?

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Фото: АВТОВАЗ