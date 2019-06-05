Секретная кнопка на первых Жигулях: вы про нее помните?

Первые Жигули совмещали как современные технологии, так и довольно архаичные решения. Например, у некоторых модификаций не было электрического насоса стеклоомывателя — его заменял… палец водителя.

Первые Жигули в начале семидесятых казались совершенными инопланетянами: ничего не скрипит, пускаются с полпинка, в салоне вообще космос. На этом фоне любые технические решения невольно воспринимались как оптимальные: мол, итальянцы плохо не сделают. Поэтому резиновая кнопка-диафрагма, отвечающая за подачу омывайки на ветровое стекло, казалась вполне уместной. Электрического насоса на первых Жигулях не было: вместо него работал палец левой руки водителя. При нажатии на мягкую кнопку омывающая жидкость (вода, короче говоря) вытеснялась через выпускной клапан к жиклерам, а при распрямлении диафрагма засасывала омывайку в полость. Бачка в современном понимании тоже не было — вместо него было подобие резиновой грелки на левом брызговике. При этом система работала очень надежно. Без всяких нанотехнологий.

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