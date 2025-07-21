На кольце КАД между Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы

На юге КАД сузят 15-километровый участок между Московским и Таллинским шоссе

На юге кольцевой автодороги Санкт-Петербурга ожидаются пробки из-за дорожных работ. Внутреннее кольцо КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе будет сужено вдвое до конца июля.

До 31 июля на участке с 65-го по 80-й километр внутреннего кольца закроются первая и вторая полосы движения. На оставшихся полосах скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Ремонт затронет устранение колейности, на участке с 65-го по 71-й километр работы будут проводиться на первой и второй полосах, а с 72-го по 80-й километры – на второй полосе. Работы будут проходить круглосуточно, срок выполнения может измениться в зависимости от погодных условий.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

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Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»