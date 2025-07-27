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Популярный в России бренд анонсировал новый автомобиль специально для такси

BYD представила электроседан e7 Travel Edition для онлайн-сервисов такси

Компания BYD анонсировала новый электроседан e7 Travel Edition, разработанный специально для онлайн-сервисов такси.

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Модель предлагается в двух версиях с разным запасом хода: одна обеспечит 450 километров на одной зарядке благодаря батарее емкостью 48 кВтч, а другая – 520 километров с батареей на 57,6 кВтч.

Одной из главных особенностей e7 Travel Edition является расширенная гарантия на силовую установку, включающую тяговую батарею, электромотор и управляющую электронику, – сроком на 6 лет или 600 тыс. км пробега. В то время как общая гарантия на автомобиль составляет всего 1 год или 100 тыс. км. Цены на новую модель варьируются от 129,8 тыс. юаней (примерно 18,2 тыс. долларов) до 139,8 тыс. юаней (около 19,5 тыс. долларов).

BYD e7 Travel Edition
BYD e7 Travel Edition
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Дизайн соответствует привычному стилю BYD: обычные дверные ручки и колеса диаметром 16 дюймов. В стандартную комплектацию входят 5-дюймовая цифровая панель приборов, тепловой насос, камера заднего вида, круиз-контроль, навигационная и телематическая системы, а также дефлекторы обдува для задних пассажиров.

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Габариты BYD e7 Travel Edition составляют 4780 × 1900 × 1515 мм, а колесная база – 2820 мм. Автомобиль оснастили одним электромотором мощностью 136 л.с. Быстрая зарядка занимает от 26 до 28 минут: от 30% до 80% заряда, в зависимости от версии (максимальная мощность зарядки – 70 кВт для модели с меньшей батареей и 84 кВт для более мощной версии).

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 11
27.07.2025 
Фото:ITHome
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