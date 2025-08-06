Путешествия
Зачем в Подмосковье строят новый Рогачевский мост и как он упростит жизнь водителям

Новый Рогачевский мост обеспечит комфорт и скорость для жителей Дмитрова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства нового Рогачевского моста в Дмитровском округе. Новый мост строят через Канал имени Москвы рядом с существующим.

Современная конструкция заменит старый мост 1936 года постройки, который уже не справляется с возросшим потоком машин.

Новый двухполосный мост протяженностью более 211 метров обеспечит плавное движение транспорта и избавит водителей от многокилометровых объездов.

Особое внимание при проектировании уделено удобству автомобилистов и пешеходов.

После завершения строительства в декабре 2026 года по мосту смогут беспрепятственно проезжать даже грузовые автомобили, а благодаря расширению дороги до четырех полос исчезнут пробки на подъездах к переправе.

Кроме того, в рамках реконструкции появятся пешеходные зоны, шумозащитные экраны и новый путепровод через железнодорожные пути, что сократит время в пути на этом участке до 40 минут в часы пик.

Новый Рогачевский мост станет важным звеном в обновленной транспортной инфраструктуре Дмитрова, обеспечив жителям комфортное и безопасное передвижение.

Сейчас на объекте задействованы 170 человек и более 40 единиц техники. Предусмотрено переустройство большого количества инженерных коммуникаций.

Источник: Правительство Московской области

Алексеева Елена
06.08.2025 
