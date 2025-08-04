С 11 августа в трех городах Подмосковья расширят зону платной парковки

Парковка станет платной в новых зонах Сергиева Посада, Долгопрудного и Жуковского

С 11 августа водителям Сергиева Посада, Долгопрудного и Жуковского придется привыкать к новым правилам – в этих городах появятся новые зоны платной парковки.

Всего обустроят около 60 новых парковочных мест, расположенных на региональных дорогах.

В Сергиевом Посаде платную зону организуют на проспекте Красной Армии. Здесь час стоянки для легкового автомобиля обойдется в 50 рублей, а для мотоцикла – в 25. При этом грузовому транспорту парковаться здесь будет запрещено.

Также платные парковки появятся на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Гагарина в Жуковском. В обоих городах стоимость в час составит 25 рублей для мототранспорта, 50 рублей – для легковых автомобилей и 100 рублей – для грузовых.

Оплатить стоянку можно через мобильное приложение «Парковки России» или отправив СМС на номер 7757. По воскресеньям и в государственные праздники парковаться можно будет бесплатно.

Нарушителей ждет серьезный штраф – 2500 рублей. Его могут выписать не только за полное отсутствие оплаты, но и если водитель недоплатил, превысил оплаченное время более чем на 10 минут или задержал оплату. Контроль будет осуществляться с помощью автоматических камер и паркоматов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Минтранс Подмосковья