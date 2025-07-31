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В России предложили установить единые дни бесплатной парковки

Депутат ГД Даванков предложил ввести единые дни бесплатной парковки в РФ

Депутаты фракции «Новые люди» подготовили инициативу по введению общих дней бесплатной парковки на платных стоянках по всей стране.

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и его единомышленники Антон Ткачев и Ярослав Самылин предлагают изменить закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

Согласно проекту, автомобилисты смогут оставлять свои машины бесплатно на платных парковках на дорогах общего пользования местного и регионального значения по праздникам и воскресеньям.

На данный момент разные регионы применяют различные подходы к бесплатной парковке в указанные дни, что создает неравные условия для жителей разных городов и областей.

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Авторы законопроекта отметили, что существующие различия вызывают недоумение и недовольство среди граждан. Они уверены, что введение единых правил поможет устранить эту несправедливость и обеспечит равные условия для всех водителей в России.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
31.07.2025 
Фото:Wikimedia
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