Автомобилистам объяснили, чем опасна парковка рядом с местом, где косят траву

Эксперт Ладушкин: Парковаться рядом с покосом травы опасно для ЛКП автомобиля

Не рекомендуется оставлять автомобили рядом с местами, где производится покос травы.

Это связано с тем, что кусочки травы и камни могут быть выброшены триммером и повредить лакокрасочное покрытие машины. Об этом сообщил Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution.

По его словам, в худшем случае автовладельцу придется не только мыть автомобиль, но и обращаться в кузовную мастерскую.

Эксперт также добавил, что в большинстве случаев автовладельцы не смогут требовать возмещения ущерба, поскольку жилищно-коммунальные службы обычно заранее оповещают о предстоящем покосе и просят убрать автомобили с этой территории.

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Источник: RT