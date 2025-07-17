Автомобилистам объяснили, чем опасна парковка рядом с местом, где косят траву
Эксперт Ладушкин: Парковаться рядом с покосом травы опасно для ЛКП автомобиля
Не рекомендуется оставлять автомобили рядом с местами, где производится покос травы.
Это связано с тем, что кусочки травы и камни могут быть выброшены триммером и повредить лакокрасочное покрытие машины. Об этом сообщил Евгений Ладушкин, руководитель экспертной компании LEM Solution.
По его словам, в худшем случае автовладельцу придется не только мыть автомобиль, но и обращаться в кузовную мастерскую.
Эксперт также добавил, что в большинстве случаев автовладельцы не смогут требовать возмещения ущерба, поскольку жилищно-коммунальные службы обычно заранее оповещают о предстоящем покосе и просят убрать автомобили с этой территории.
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Источник: RT
Фото:Артур Новосильцев/ТАСС
17.07.2025
Фото:Артур Новосильцев/ТАСС
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