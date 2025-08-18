Как пережить предшкольный апокалипсис на дорогах

Пик пробок на дорогах в предшкольные дни придется в этом году на 28–30 августа

Скоро листья пожелтеют, дети пойдут в школу, а дороги превратятся в бесконечные коридоры из машин. Утренние часы пик, когда каждая минута на счету, а движение еле ползет...

Нервотрепки можно избежать, если подготовиться заранее. Специалисты рассказали, когда пробки особенно ощутимы и дали несколько советов, как планировать поездки, чтобы осень не стала вашим личным дорожным кошмаром.

В ГК «Автодом» отметили, что когда заканчиваются отпуска, школьники возвращаются за парты, а сотрудники – к привычному ритму работы, транспортный поток заметно возрастает. Пик нагрузок отмечается в конце августа и особенно в сентябре, когда количество автомобилей на улицах, например, Москвы, увеличивается примерно на 3%, а это на 76 тыс. авто больше, чем в середине прошлого месяца.

Самые напряженные дни – это крайние рабочие будни лета, например, 28–30 августа в Москве отмечаются особенно сильные заторы из-за начала учебного года и предшествующих этому поездок по магазинам за канцелярией и школьной одеждой. С приближением сентября рост трафика на дорогах становится ощутимым. Зачастую наибольшие заторы фиксируются на таких направлениях как Ярославское и Щелковское шоссе, Ленинский и Волгоградский проспекты. Автовладельцам стоит особенно внимательно планировать поездки в конце августа и начале–середине сентября, избегая утренних 8:00–10:00 и вечерних 16:00–19:00 часов пик.

В ГК «АвтоСпецЦентр» напомнили, что в конце сентября – начале октября погода становится более переменчивой, что может усугубить ситуацию на дорогах. Кроме того, любые резкие изменения погоды, такие как сильные дожди или первые заморозки, могут мгновенно спровоцировать увеличение дорожного трафика, даже если это не пик сезона.

Чтобы избежать осенних пробок, планируйте маршрут заранее. Используйте навигационные приложения с функцией отображения дорожной ситуации и ищите альтернативные маршруты, которые могут быть менее загружены.

Чтобы минимизировать время, проведенное в пробках, автовладельцам советуют выезжать на работу или по делам на 15-30 минут раньше обычного.