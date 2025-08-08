Жуткие дорожные заторы в СССР глазами современного автомобилиста

Эксперт Колодочкин рассказал, были ли пробки в советские времена

Сразу отвечу на вопрос: пробки в СССР были! Можно считать это одним из парадоксов социализма: автомобилей, по нынешним понятиям, практически не было, а дорожная толчея все равно была.

Причем пробки порой возникали даже тогда, когда автомобилей действительно не было – еще в 20-е годы прошлого века. Светофоров в ту пору в стране тоже не было. В итоге лошади, конки, трамваи и пешеходы перемещались настолько хаотично, что пробки в городах возникали повсеместно, хотя и быстро рассасывались.

Классический вид беспробочной Москвы из фильма «Три тополя на Плющихе». Кстати, кадр сделан из здания известного ведомства на бывшей площади Дзержинского.

При отсутствии автомобилей градоначальники стали заботиться об их благополучии – точно так же, как сегодня вспомнили про пешеходов. Тогда начали расширять проезжие части. Сегодня, кстати, в той же Москве их усиленно сужают. Повсеместно начали появляться светофоры, разметка и дорожные знаки. Транспортные потоки стали упорядочиваться. Но автомобилей все равно было совсем мало. Так почему же возникали пробки?

С грядущими пробками столичные власти пытались бороться заранее. Иногда получалось глупо. Этот храм на Покровке снесли еще в 1936 году как мешающий движению. Все остальные дома при этом почему-то оставили.

Причин хватало. Одной из причин стали пересечения автодорог с железнодорожными магистралями, имеющими приоритет. До строительства объездных дорог вокруг каждого городка, через который шли поезда, тогда руки не доходили. Эстакады тоже были наперечет – даже в столице. Поэтому потоки дачников по выходным дням неизменно создавали километровые очереди перед каждым шлагбаумом.

Особенно отличалось загруженное южное направление: Симферопольское шоссе проходило через Подольск, где пересекалось с Курской железной дорогой. А многие городки и по сей день сохранили низкую пропускную способность (взять тот же Солнечногорск, Лобню или, скажем, Вышний Волочек).

Пробка образца 1960-х годов. Для всех желающих попасть в Жуковский на очередной авиасалон дорожного пространства явно не хватает.

Массовые мероприятия во все времена вызывали затруднения по части организации движения. Авиационный парад в Жуковском – пробки на подъездных трассах, футбольный матч в Лужниках – то же самое.

Каждое ДТП вызывало длительный коллапс: никаких мобильных телефонов, с которых можно было быстро вызвать ГАИ, еще не было.

Немалую роль в создании пробок играл грузовой транспорт, поскольку нынешних запретов для его передвижения раньше не было. Самыми проблемными местами в столице обычно являлись Комсомольская площадь и площадь Дзержинского. Но, в целом, конечно же, до нынешних масштабов пробкам тех времен было очень далеко.

Во времена СССР рост численности личного транспорта был искусственно ограничен руководством страны. Автомобилей в свободной продаже не было – только по предварительной записи. А ценники той поры казались основной массе населения космическими.

Многие зажиточные граждане, получающие достаток незаконным путем, не спешили демонстрировать свои финансовые возможности окружающим и покупать автомобиль, предпочитая не раздражать ОБХСС и иные правоохранительные органы. В итоге автомобилизация населения шла относительно спокойными темпами, что, в итоге, положительно сказывалось на дорожном трафике.

Другим сдерживающим фактором было сравнительно невысокое количество загородных поселений, куда горожане могли бы выезжать если не каждый день, то по выходным. Наконец, гораздо меньше было и население той же Москвы. Да и наличие нескольких машин на семью в те времена было огромной редкостью.

Забавным явлением тех лет сегодня считают и то обстоятельство, что машину откровенно жалели, а потому не ездили на ней куда попало и по любым поводам. На дачу – да, на рынок – тоже да, а вот на работу на личном автомобиле ездили далеко не все: бензин дорогой, да и машину изнашивать жалко. Зимняя езда вообще была в диковинку, так как она могла убить автомобиль раньше времени. К тому же зимних шин практически не было, да и маловязких масел тоже.

Так были ли пробки в СССР? Да, были – и порой серьезные. Но… но сравнивать дорожную ситуацию тех времен с нынешней все-таки не стоит.

