Жуткие дорожные заторы в СССР глазами современного автомобилиста
Сразу отвечу на вопрос: пробки в СССР были! Можно считать это одним из парадоксов социализма: автомобилей, по нынешним понятиям, практически не было, а дорожная толчея все равно была.
Причем пробки порой возникали даже тогда, когда автомобилей действительно не было – еще в 20-е годы прошлого века. Светофоров в ту пору в стране тоже не было. В итоге лошади, конки, трамваи и пешеходы перемещались настолько хаотично, что пробки в городах возникали повсеместно, хотя и быстро рассасывались.
При отсутствии автомобилей градоначальники стали заботиться об их благополучии – точно так же, как сегодня вспомнили про пешеходов. Тогда начали расширять проезжие части. Сегодня, кстати, в той же Москве их усиленно сужают. Повсеместно начали появляться светофоры, разметка и дорожные знаки. Транспортные потоки стали упорядочиваться. Но автомобилей все равно было совсем мало. Так почему же возникали пробки?
Причин хватало. Одной из причин стали пересечения автодорог с железнодорожными магистралями, имеющими приоритет. До строительства объездных дорог вокруг каждого городка, через который шли поезда, тогда руки не доходили. Эстакады тоже были наперечет – даже в столице. Поэтому потоки дачников по выходным дням неизменно создавали километровые очереди перед каждым шлагбаумом.
Особенно отличалось загруженное южное направление: Симферопольское шоссе проходило через Подольск, где пересекалось с Курской железной дорогой. А многие городки и по сей день сохранили низкую пропускную способность (взять тот же Солнечногорск, Лобню или, скажем, Вышний Волочек).
Массовые мероприятия во все времена вызывали затруднения по части организации движения. Авиационный парад в Жуковском – пробки на подъездных трассах, футбольный матч в Лужниках – то же самое.
Каждое ДТП вызывало длительный коллапс: никаких мобильных телефонов, с которых можно было быстро вызвать ГАИ, еще не было.
Немалую роль в создании пробок играл грузовой транспорт, поскольку нынешних запретов для его передвижения раньше не было. Самыми проблемными местами в столице обычно являлись Комсомольская площадь и площадь Дзержинского. Но, в целом, конечно же, до нынешних масштабов пробкам тех времен было очень далеко.
Во времена СССР рост численности личного транспорта был искусственно ограничен руководством страны. Автомобилей в свободной продаже не было – только по предварительной записи. А ценники той поры казались основной массе населения космическими.
Многие зажиточные граждане, получающие достаток незаконным путем, не спешили демонстрировать свои финансовые возможности окружающим и покупать автомобиль, предпочитая не раздражать ОБХСС и иные правоохранительные органы. В итоге автомобилизация населения шла относительно спокойными темпами, что, в итоге, положительно сказывалось на дорожном трафике.
Другим сдерживающим фактором было сравнительно невысокое количество загородных поселений, куда горожане могли бы выезжать если не каждый день, то по выходным. Наконец, гораздо меньше было и население той же Москвы. Да и наличие нескольких машин на семью в те времена было огромной редкостью.
Забавным явлением тех лет сегодня считают и то обстоятельство, что машину откровенно жалели, а потому не ездили на ней куда попало и по любым поводам. На дачу – да, на рынок – тоже да, а вот на работу на личном автомобиле ездили далеко не все: бензин дорогой, да и машину изнашивать жалко. Зимняя езда вообще была в диковинку, так как она могла убить автомобиль раньше времени. К тому же зимних шин практически не было, да и маловязких масел тоже.
Так были ли пробки в СССР? Да, были – и порой серьезные. Но… но сравнивать дорожную ситуацию тех времен с нынешней все-таки не стоит.
