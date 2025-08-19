Новый универсал Audi выходит на рынок: известна цена

В КНР компания Audi запустила продажи нового электромобиля Audi E5 Sportback

Компания SAIC-Audi начала прием заказов на электрический универсал Audi E5 Sportback 2026 года, который будет представлен в четырех комплектациях по цене от 235 900 до 319 900 юаней (примерно от 2,6 до 3,55 миллиона рублей). Производить автомобиль будут на заводе Audi в Китае.

Самая мощная версия модели ускоряется до 100 км/ч за 3,4 секунды и обладает мощностью до 787 лошадиных сил благодаря двум электродвигателям. Базовая версия включает один электродвигатель мощностью 299 лошадиных сил и батарею на 76 кВт⋅ч, предлагающую запас хода до 618 километров.

Универсал является развитием идей, заложенных в прототипе Audi E, представленном в ноябре 2024 года. На крыше расположены лидар для автопилота, использованы скрытые дверные ручки и электронные зеркала заднего вида. Габариты автомобиля составляют 4881 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1479 мм в высоту, а колесная база равна 2950 мм.

Салон оформлен в минималистическом стиле и включает три экрана, объединенные в одну панель.

Ранее «За рулем» сообщал, что«Автозавод Санкт-Петербург» готовится к старту сборки Lada Iskra.