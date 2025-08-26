Exlantix ET — насколько хороша активная безопасность?

Exeed Exlantix ET получил наивысшую оценку рейтинга IVISTA 2025

Кроссовер Exeed Exlantix ET удостоился наивысшей оценки G+ по всем четырем основным подиндексам IVISTA 2025: интеллектуальная безопасность, интеллектуальное вождение, интеллектуальная парковка и интеллектуальное взаимодействие.

Напомним, китайский индекс IVISTA оценивает активную безопасность по нескольким параметрам: предупреждение о столкновениях, автоматическое экстренное торможение, распознавание пешеходов и контроль курсовой устойчивости в сложных погодных условиях. Сценарии самые различные: например, нужно распознать пешеходов в различной одежде, ребенка в темноте, грузовик с боковыми световыми сигналами...

Exlantix ET справился: система автоматического экстренного торможения срабатывает перед пешеходами, водителями скутеров или велосипедистами, в каких бы направлениях они ни двигались. Хороша оказалась и система удержания в полосе – она контролирует положение авто, предупреждает и корректирует действия водителя. А система боковой помощи заранее предупреждает о приближении легковушек или двухколесных ТС.

Кроме того, индекс IVISTA оценивает точность распознавания объектов, способность адаптироваться к разным сценариям, оценку рисков, стратегии реагирования систем – причем учитываются и показатели безопасности, и пользовательский опыт.

«В тестах на интеллектуальное вождение передовая система помощи водителю продемонстрировала способность своевременно и безошибочно обнаруживать неподвижные транспортные средства и объекты, движущиеся на малой скорости, которые появляются после смены автомобилем полосы, обеспечивая при этом плавный процесс торможения. При прохождении поворотов автомобиль сохранял стабильное положение в полосе движения и успешно распознавал неподвижные препятствия в зоне поворота», – сообщила пресс-служба Exeed по результатам испытаний.

Была оценена и автоматическая парковка: системы кроссовера безошибочно определили, нужна ли в данном случае параллельная, перпендикулярная или диагональная парковка – и уверенно их реализовали, по пути объезжая препятствия в виде манекенов взрослых и детей, говорится в официальном пресс-релизе.

Что до последнего подиндекса – интеллектуальное взаимодействие – то тут оценивались голосовое управление, отзывчивость сенсорного экрана, проекционный дисплей (HUD), возможность подключения смартфона и отслеживание состояния водителя. Голосовой ассистент Exlantix ET (контролировать голосом тут можно практически все) показал высокую точность шумоподавления и распознавания на основе ИИ, а также широкую функциональную поддержку. У сенсорного экрана оказался быстрый отклик и открытие приложений, плавное пролистывание, хорошие уровни эргономики, функциональности и безопасности.

Не подкачала и система отслеживания состояния водителя, показал высокую эффективность и оперативно предупреждая водителя о снижении концентрации, накоплении отвлекающих факторов или нетипичных движениях головы. Словом, Exeed Exlantix ET получил наивысшую оценку во всех категориях, будучи одной из первых моделей, протестированных через новый индекс IVISTA, который является первой в мире независимой системой оценки интеллектуальности автомобилей.