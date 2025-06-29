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Популярный бренд привезет в Россию новый кроссовер, подготовленный для путешествий

Exeed готовит к выходу в Россию Exlantix ET Camping Edition для автопутешествий

Бренд Exeed планирует вывести на российский рынок интересную версию своего флагманского электрокроссовера – Exlantix ET Camping Edition, предназначенную для любителей путешествий и активного отдыха на природе.

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Отличить новинку можно по новым визуальным элементам, таким как серый логотип и черные детали, а также 20-дюймовым колесным дискам с шестипоршневыми суппортами и модулю для буксировки с разъемом на 12V. Характерная особенность автомобиля в том, что он может функционировать как мобильная электростанция, позволяя организовать полноценный кемпинг с комфортом.

Внутреннее убранство кроссовера обеспечивает высокий уровень удобства: в нем находятся сиденья с массажной функцией и режимом «невесомости», звуковая система Lion Melody мощностью 2140 Вт с 23 динамиками и грузовой отсек на 1835 литров. Электромобиль поддерживает 7 режимов езды и успешно прошел экстремальные краш-тесты, включая падение с высоты почти 32 метров без повреждений.

Exlantix ET Camping Edition
Exlantix ET Camping Edition

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Обычный Exlantix ET оснащён гибридной силовой установкой REEV, включающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, развивающие мощность в 197 и 265 л.с. соответственно. Пиковая мощность достигает 469 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,8 секунды.

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Батарея на 40 кВт·ч обеспечивает запасы на электротяге до 180 км, а с полным баком общий запас хода составляет 1180 км. В комплектацию входят полный привод, пневмоподвеска и автоматическая система регулировки клиренса.

Салон автомобиля оборудован двойными стеклопакетами, трехзонным климат-контролем с ионизацией и ароматизацией, массажем для всех пассажиров и режимом «zero gravity» Безопасность кроссовера подтверждена пятью звездами C-NCAP.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Exlantix
Количество просмотров 9
29.06.2025 
Фото:Exlantix
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