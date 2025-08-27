Китайцы создали самый быстрый в мире электромобиль

Бренд BYD заявил о рекорде скорости электромобиля Yangwang U9

Электромобиль BYD Yangwang U9 продемонстрировал на тестовом полигоне в Папенбурге скорость 472,41 км/ч, что позволяет компании заявить о его статусе как самой быстрой батарейной машины в мире. Для сравнения, гиперкар Bugatti Chiron Super Sport 300+ установил рекорд на уровне 490 км/ч.

BYD отметила, что данный рекорд был достигнут на новой модификации U9, которая будет названа U9 Track Edition. В соревнованиях участвовал тестовый прототип этой версии.

Главное отличие этой модификации – силовая установка, мощность четырех электромоторов которой, по предварительным данным, превысит 3000 л.с.

На данный момент рекордный электрокар не может считаться полностью серийным, и в этом качестве технически он не может считаться быстрейшим электромобилем планеты.

С 2016 года титул быстрейшего электромобиля принадлежит прототипу, созданному инженерами университета штата Огайо, с максимальной скоростью 549,4 км/ч. Однако U9 Track Edition будет полноценным пассажирским автомобилем.

До этого U9 уже завоевал титул самого быстрого автомобиля из Китая, когда доработанная версия достигла скорости 391,94 км/ч на том же треке в Папенбурге в ноябре прошлого года.

BYD Yangwang U9

Ранее «За рулем» сообщал, что в России установлен рекорд по ввозу машин через Владивосток.