Появятся спецверсии Атома – для бизнеса и каршеринга

Российский «Атом» анонсировал спецверсии авто и модульную стратегию развития

По заявлению Никиты Березовского, директора по бренду и маркетингу проекта «Атом», разрабатываются специализированные модификации электромобиля для коммерческого использования, включая такси, каршеринг и службы доставки.

Представитель марки подчеркнул, что благодаря универсальной модульной платформе в будущем возможно расширение линейки моделей с различными габаритами и типами привода – от компактных городских решений до более крупных машин для узкоспециализированных задач.

Практическим шагом в этом направлении стала презентация такси-версии на Международном Евразийском форуме «Такси» 14 августа, где также был заключен меморандум о сотрудничестве с пятью крупными таксопарками Москвы.

Проект, реализуемый АО «Кама», активно готовится к серийному производству, запланированному на вторую половину 2025 года.

Для отработки технологий обслуживания в 2025 году будет запущен специализированный сервисный центр, где через многократную разборку и сборку предсерийных образцов будут готовить технических специалистов для будущих сервисных партнеров.

Алексеева Елена
Фото:Даниил Шабашов/ТАСС
27.08.2025 
