Экология
Атом показался на улицах Москвы

Электромобиль Атом показали на Московском транспортном электрофестивале

Пока один из прототипов Атома проходит испытания в Тольятти, второй поучаствовал в Московском транспортном электрофестивале, проводившимся в столице в минувшую субботу.

Свежие фотографии с фестиваля позволяют оценить нюансы сборки кузова и интерьера грядущей новинки отечественного автопрома. Отметим, что перед нами – предсерийный образец, по всей видимости, из партии VC (Vehicle Check). Эти машины собирались на заводе «Москвич» уже с применением основной оснастки в зонах сварки, окраски, калибровки, тестирования и проверки качества.

Как известно, запуск серийного производства намечали на июль 2025 года, а к настоящему моменту начало конвейерной сборки определяется второй половиной 2025 года.

Атом – проект одноименного стартапа от компании АО «Кама», частично аффилированной с КАМАЗом. По габаритам Атом примерно соответствует Гранте (3995/1780/1615 мм), оснащается электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.) на задней оси и имеет паспортный запас хода около 500 км. По прогнозам, цена машины составит от 3 до 4 млн рублей.

Как сообщает источник, демонстрировавшийся в Москве образец покинул территорию фестиваля на Зубовской площади своим ходом.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
Фото:Максим Лиазовский
24.08.2025 
Фото:Максим Лиазовский
