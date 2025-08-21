Один из первых Атомов заметили на дороге

В Тольятти заметили электромобиль Атом из предсерийной партии

На одной из улиц в Тольятти очевидцы сфотографировали предсерийный прототип электромобиля Атом.

Опубликовавший снимки источник отмечает, что на автомобиле стоят московские госномера. По всей видимости, перед нами – автомобиль из серии VC (Vehicle Check), экземпляры которой ранее были замечены на парковке у инженерного центра проекта в Москве. Вероятно, одну из машин отправили на дополнительные тесты в НТЦ АВТОВАЗа и на испытательный полигон автогиганта под Тольятти.

В начале июля тестовую поездку на Атоме совершил глава Минпромторга Антон Алиханов, подтвердив планы по началу серийного выпуска электромобиля во второй половине 2025 года.

Напомним, в начале 2025-го сообщалось о старте серийной сборки уже в июле, однако эта информация не подтвердилась. Тем не менее, судя по последним сообщениям, подготовка производства на столичном заводе «Москвич» идет полным ходом.

По габаритам Атом находится в одном классе с Грантой, его размеры – 3995/1780/1615 мм. Атом будет оснащен электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.) с запасом хода 500 км, привод базовой версии – задний. Из особенностей – распашные двери и встроенный в руль дисплей. По предварительным оценкам, цена машины составит от 3 до 4 млн рублей.