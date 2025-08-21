Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Один из первых Атомов заметили на дороге

В Тольятти заметили электромобиль Атом из предсерийной партии

На одной из улиц в Тольятти очевидцы сфотографировали предсерийный прототип электромобиля Атом.

Рекомендуем
12 великих провалов — автобренды, которых пришлось закрыть

Опубликовавший снимки источник отмечает, что на автомобиле стоят московские госномера. По всей видимости, перед нами – автомобиль из серии VC (Vehicle Check), экземпляры которой ранее были замечены на парковке у инженерного центра проекта в Москве. Вероятно, одну из машин отправили на дополнительные тесты в НТЦ АВТОВАЗа и на испытательный полигон автогиганта под Тольятти.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

В начале июля тестовую поездку на Атоме совершил глава Минпромторга Антон Алиханов, подтвердив планы по началу серийного выпуска электромобиля во второй половине 2025 года.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Напомним, в начале 2025-го сообщалось о старте серийной сборки уже в июле, однако эта информация не подтвердилась. Тем не менее, судя по последним сообщениям, подготовка производства на столичном заводе «Москвич» идет полным ходом.

По габаритам Атом находится в одном классе с Грантой, его размеры – 3995/1780/1615 мм. Атом будет оснащен электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.) с запасом хода 500 км, привод базовой версии – задний. Из особенностей – распашные двери и встроенный в руль дисплей. По предварительным оценкам, цена машины составит от 3 до 4 млн рублей.

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4882
21.08.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0