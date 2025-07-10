Глава Минпромторга Алиханов протестировал Атом

Алиханов подтвердил планы по началу серийного выпуска Атома в 2025 году

Глава Минпромторга Антон Алиханов протестировал новый российский электрокар Атом. Пресс-служба ведомства опубликовала соответствующее видео.

Алиханов за рулем автомобиля проехал по улицам Москвы. Уточняется, что пока собраны только предсерийные экземпляры Атома.

Также министр подтвердил планы начать серийный выпуск электрокара во второй половине 2025 года, отметив, что на сегодняшний день подготовка к запуску Атома идет по плану, на производственной площадке уже смонтировано оборудование.

Сейчас на производственной площадке в Москве налажено производство предсерийных образцов электромобиля.

Атом будет оснащен электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.) с запасом хода 500 км.

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Источник: пресс-служба Минпромторга