Этот новый российский автомобиль будет по карману многим

«ТВЭЛ»: электромобиль Атом будет доступен по цене большинству россиян

Электрокар Атом смогут позволить себе большинство россиян, заявил директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») Александр Бухвалов.

«Официальная цена еще не объявлена, но мы предполагаем, что автомобиль Атом будет в той ценовой категории, которую большинство жителей смогут покупать. Плюс мы совместно с Минпромторгом рассматриваем всевозможные меры поддержки, которые действуют и сейчас, и не только на электромобиль Атом»», – сказал он. Бухвалов выразил надежду, что автомобиль получит широкое распространение.

Специалисты разрабатывают электрокар Атом с 2021 года, в мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип. Запас хода составит 500 км, до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 8 секунд.

Атом

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: ТАСС