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Этот новый российский автомобиль будет по карману многим

«ТВЭЛ»: электромобиль Атом будет доступен по цене большинству россиян

Электрокар Атом смогут позволить себе большинство россиян, заявил директор бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома») Александр Бухвалов.

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«Официальная цена еще не объявлена, но мы предполагаем, что автомобиль Атом будет в той ценовой категории, которую большинство жителей смогут покупать. Плюс мы совместно с Минпромторгом рассматриваем всевозможные меры поддержки, которые действуют и сейчас, и не только на электромобиль Атом»», – сказал он. Бухвалов выразил надежду, что автомобиль получит широкое распространение.

Специалисты разрабатывают электрокар Атом с 2021 года, в мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип. Запас хода составит 500 км, до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 8 секунд.

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Атом
Атом

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Атом
Количество просмотров 25
09.07.2025 
Фото:Атом
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