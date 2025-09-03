В правительстве сообщили о планах значительно нарастить выпуск гибридных авто

Мантуров: Почти все российские автопроизводители будут выпускать гибриды

В России есть планы по запуску производства свыше 183 тысяч электрических и гибридных автомобилей к 2030 году, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он подчеркнул важность параллельного развития зарядной инфраструктуры, добавив, что все российские автопроизводители будут готовы представлять свои модели по мере роста предложения электромобилей и гибридов.

Сейчас производство гибридных автомобилей Evolute i-Space и нескольких моделей Voyah налажено в Липецке.

Ранее стало известно, что на заводе в Липецкой области будет организован полный цикл сборки гибридных и электрических автомобилей Evolute, включая установку линий для сварки и окраски кузовов, а также для мелкой сборки.

Переход на полный цикл даст возможность использовать больше компонентов от местных производителей, отметили представители бренда Evolute.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.