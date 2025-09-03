В правительстве сообщили о планах значительно нарастить выпуск гибридных авто
В России есть планы по запуску производства свыше 183 тысяч электрических и гибридных автомобилей к 2030 году, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Он подчеркнул важность параллельного развития зарядной инфраструктуры, добавив, что все российские автопроизводители будут готовы представлять свои модели по мере роста предложения электромобилей и гибридов.
Сейчас производство гибридных автомобилей Evolute i-Space и нескольких моделей Voyah налажено в Липецке.
Ранее стало известно, что на заводе в Липецкой области будет организован полный цикл сборки гибридных и электрических автомобилей Evolute, включая установку линий для сварки и окраски кузовов, а также для мелкой сборки.
Переход на полный цикл даст возможность использовать больше компонентов от местных производителей, отметили представители бренда Evolute.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
3 мифа о шинах для кроссоверов
|
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
|
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм