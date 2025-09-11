Опубликованы подробности и первые фото нового кроссовера от Great Wall
Great Wall Motor (GWM) готовит к запуску новый полностью электрический кроссовер, который будет представлен под брендом Ora.
Информация о внешнем облике и характеристиках модели стала известна еще до официальной презентации благодаря данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).
Модель Ora Cat является первой новинкой от этого бренда с 2022 года. На международных рынках автомобиль будет называться Ora 5 или Ora i5 и займёт позицию между хэтчбеком Ora 03 и фастбеком Ora 07 в модельном ряду.
Внешний вид нового автомобиля будет напоминать Ora 03, с круглыми фарами, крупным трапециевидным воздухозаборником и задними фонарями в виде единой световой полосы.
Размеры кузова Ora Cat составляют 4471 мм в длину, 1883 мм в ширину и 1641 мм в высоту, а колесная база – 2720 мм. Снаряженная масса автомобиля варьируется в зависимости от комплектации и составляет от 1630 до 1655 кг.
Новый кроссовер будет оснащён электромотором QT36TZ220001 от дочерней компании GWM Hycet, который выдаёт пиковую мощность 150 кВт (201 л.с.). Энергию будет предоставлять литий-железо-фосфатный аккумулятор от компании SVOLT, точная ёмкость которого пока неизвестна. Максимальная скорость, которую сможет развивать Ora Cat, ограничена 170 км/ч
