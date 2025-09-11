Экология
Опубликованы подробности и первые фото нового кроссовера от Great Wall

Минпром КНР рассекретил внешний вид нового электрического кроссовера Ora Cat

Great Wall Motor (GWM) готовит к запуску новый полностью электрический кроссовер, который будет представлен под брендом Ora.

Информация о внешнем облике и характеристиках модели стала известна еще до официальной презентации благодаря данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Модель Ora Cat является первой новинкой от этого бренда с 2022 года. На международных рынках автомобиль будет называться Ora 5 или Ora i5 и займёт позицию между хэтчбеком Ora 03 и фастбеком Ora 07 в модельном ряду.

Внешний вид нового автомобиля будет напоминать Ora 03, с круглыми фарами, крупным трапециевидным воздухозаборником и задними фонарями в виде единой световой полосы.

Размеры кузова Ora Cat составляют 4471 мм в длину, 1883 мм в ширину и 1641 мм в высоту, а колесная база – 2720 мм. Снаряженная масса автомобиля варьируется в зависимости от комплектации и составляет от 1630 до 1655 кг.

Ora Cat
Ora Cat
Новый кроссовер будет оснащён электромотором QT36TZ220001 от дочерней компании GWM Hycet, который выдаёт пиковую мощность 150 кВт (201 л.с.). Энергию будет предоставлять литий-железо-фосфатный аккумулятор от компании SVOLT, точная ёмкость которого пока неизвестна. Максимальная скорость, которую сможет развивать Ora Cat, ограничена 170 км/ч

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:MIIT
11.09.2025 
Фото:MIIT
