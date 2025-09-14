Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Знаменитый пятицилиндровый двигатель Audi уходит в историю

Audi прекратит выпуск 2,5-литрового двигателя из-за экологических норм Euro 7

Знаменитый 2,5-литровый двигатель Audi, который начал свое существование в ралли 1980-х и устанавливался на множество моделей бренда, уходит в прошлое.

Рекомендуем
Большой, рамный, дизельный: а каков расход? И почем ТО?

К сожалению, этот мотор не сможет соответствовать новым строгим экологическим стандартам Европы.

«Да, на данный момент, скорее всего, эпоха пятицилиндровых двигателей закончится с введением Euro 7», – заявил генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер австралийским СМИ на Мюнхенском автосалоне.

Эти нормы вступят в силу для новых моделей с ноября 2026 года, а для всех новых автомобилей, продаваемых в Европе, – с ноября 2027 года. Таким образом, 5-цилиндровому двигателю остается около двух лет.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

На вопрос о технической сложности адаптации двигателя под стандарты Euro 7, Дёлльнер ответил, что это не сложно. Это вопрос масштаба и общего рыночного спроса.

Audi RS Q3
Audi RS Q3

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В настоящее время 2,5-литровый мотор обеспечивает 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента, но устанавливается только на одной модели – Audi RS 3. Прием заказов на компактный кроссовер RS Q3 уже закрыт из-за выхода новой модели, а производство двухдверной версии TT RS было завершено в 2023 году. Таким образом, модернизация двигателя для одной модели повлекла бы за собой нежелательные затраты.

Источник:  Drive
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Audi
Количество просмотров 1303
14.09.2025 
Фото:Audi
Поделиться:
Оцените материал:
0