Знаменитый пятицилиндровый двигатель Audi уходит в историю

Audi прекратит выпуск 2,5-литрового двигателя из-за экологических норм Euro 7

Знаменитый 2,5-литровый двигатель Audi, который начал свое существование в ралли 1980-х и устанавливался на множество моделей бренда, уходит в прошлое.

К сожалению, этот мотор не сможет соответствовать новым строгим экологическим стандартам Европы.

«Да, на данный момент, скорее всего, эпоха пятицилиндровых двигателей закончится с введением Euro 7», – заявил генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер австралийским СМИ на Мюнхенском автосалоне.

Эти нормы вступят в силу для новых моделей с ноября 2026 года, а для всех новых автомобилей, продаваемых в Европе, – с ноября 2027 года. Таким образом, 5-цилиндровому двигателю остается около двух лет.

На вопрос о технической сложности адаптации двигателя под стандарты Euro 7, Дёлльнер ответил, что это не сложно. Это вопрос масштаба и общего рыночного спроса.

Audi RS Q3

В настоящее время 2,5-литровый мотор обеспечивает 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента, но устанавливается только на одной модели – Audi RS 3. Прием заказов на компактный кроссовер RS Q3 уже закрыт из-за выхода новой модели, а производство двухдверной версии TT RS было завершено в 2023 году. Таким образом, модернизация двигателя для одной модели повлекла бы за собой нежелательные затраты.