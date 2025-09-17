Экология
Этот кроссовер Skoda впервые выпустили в заводском матовом цвете

Skoda Auto выпустила электрокроссовер Elroq RS в матовом цвете Matte Grey

Компания Skoda Auto представила свой электрокроссовер Elroq RS в новом матовом цвете под названием Matte Grey, впервые использовав технологию матового покрытия для этого автомобиля.

Эффект матовости достигается за счет прозрачного лака с добавлением наночастиц диоксида кремния, которые рассеивают свет и создают глубокий визуальный эффект.

Это покрытие обеспечивает повышенную защиту от повреждений, а для безопасности кузова при транспортировке применяется специальный чехол, который предотвращает механические дефекты.

Электрокроссовер Elroq RS является флагманом марки и оснащен двумя электромоторами, которые в сумме развивают мощность 340 л.с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Запас хода на одном заряде составляет 550 км по циклу WLTP.

Вероника Страшкрабова, руководитель проекта, отметила, что Skoda планирует в будущем расширить гамму матовых оттенков из-за высокого интереса со стороны покупателей.

Skoda Elroq RS
Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Skoda
17.09.2025 
