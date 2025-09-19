Новейший кроссовер Xiaomi сильно подешевел в России: известны цены
На российском рынке продолжаются продажи электрических кроссоверов Xiaomi YU7, которые поступают в страну по параллельному импорту.
Все автомобили предлагаются только в самой топовой комплектации Max, оснащенные полным приводом и двумя электромоторами с общей мощностью 690 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет всего 3,23 секунды, а батарея емкостью 101,7 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 760 км на одном заряде.
Цены на YU7 в России начинаются от 6,88 млн рублей, такую ставку предлагает дилер Level Cars из Челябинска. В Москве один частный продавец оценил кроссовер в 8,2 млн руб. Августовская минимальная цена начиналась от 8,25 млн рублей.
Кроссовер был представлен в Китае в июне 2025 года и уже успел произвести впечатление – за первые минуты было оформлено 200 тыс. предзаказов.
Среди его особенностей – обтекаемый кузов, скрытые дверные ручки, панорамный дисплей HyperVision шириной 1,1 м, отдельный экран для задних пассажиров и встроенный мини-холодильник. По габаритам YU7 занимает промежуточное место между BMW X5 и Lexus RX.
