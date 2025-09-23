Представлен кроссовер с запасом хода до 1200 км: эта марка известна в РФ

Changan, CATL и Huawei представили Avatr 07 2026 модельного года

Совместное предприятие Changan, CATL и Huawei анонсировало модель Avatr 07 2026 года. Цены на этот кроссовер в Китае начинаются с 219 900 юаней (приблизительно 2,6 миллиона рублей) и могут достигать 279 900 юаней (около 3,3 миллиона рублей).

Avatr 07

Внешний вид обновленного Avatr 07 практически не отличается от предшественника. Он сохранил двухъярусную оптику, выдвижные дверные ручки, LiDAR-сканер на крыше и интерактивный экран Halo, расположенный между лобовым стеклом и капотом. Размеры кроссовера составляют 4825 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1610 мм в высоту, при колесной базе 2940 мм.

С переходом на новый модельный год Avatr 07 получил новый светло-коричневый интерьер. Внутри выделяются 15,6-дюймовая цифровая приборная панель и большой дисплей с разрешением 4K.

Интерьер Avatr 07

В стандартной комплектации автомобиль оборудован аудиосистемой Meridian с 25 динамиками, цифровым зеркалом заднего вида и передними сиденьями с эффектом «нулевой гравитации».

Электрическая версия Avatr 07 с задним приводом оснащена электромотором на задней оси мощностью 338 л. с., а полноприводная модификация имеет двухмоторный агрегат общей мощностью 590 л. с. Автономность обеспечивает литий-железо-фосфатный аккумулятор на 82,2 кВт·ч, позволяющий проехать от 610 до 650 километров в зависимости от типа привода.

Кроме того, будет доступна EREV-версия, которая обеспечит запас хода до 1115-1200 километров. Эта версия оснащается 1,5-литровым турбомотором, который выполняет функцию генератора.