Xiaomi будет чинить автопилот на своих машинах дистанционно

Xiaomi анонсировала удалённое обновление для более 116 тысяч электромобилей SU7

Китайская компания Xiaomi сообщила о предстоящем удалённом обновлении программного обеспечения, направленном на устранение обнаруженного дефекта в системе помощи при вождении на более чем 110 000 электромобилей модели SU7. Об этом сообщили как представители компании, так и регулирующие органы Китая 19 сентября.

Дефект затрагивает систему автоматизации уровня 2, которая призвана облегчить управление автомобилем во время движения по автомагистрали. В соответствии с информацией Государственного управления по регулированию рынка Китая, система SU7 в некоторых критических ситуациях не всегда успешно выявляет преграды, не предупреждает водителя и не реагирует должным образом, что создает риск аварий при отсутствии своевременного вмешательства.

Xiaomi SU7 Ultra

Касаемо затронутых автомобилей, речь идет о версиях SU7, произведённых в промежутке с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. Общее количество подлежащих обновлению электромобилей составляет 116 887.

Процесс обновления будет осуществляться удалённо (OTA) без необходимости обращения в сервисный центр. Xiaomi заверила, что вопрос безопасности пользователей является для компании приоритетным, и все необходимые изменения будут выполнены в полном соответствии с установленными регуляторными нормами.

Автоматизация уровня 2 подразумевает поддержку рулевого управления, ускорения и торможения, однако водителю необходимо постоянно следить за дорожной обстановкой и быть готовым в любой момент взять управление на себя.

Электромобиль SU7 стал одним из первых крупных проектов Xiaomi в автомобильной сфере – на август 2025 года было продано более 339 тысяч единиц данной модели, что составляет заметную долю от общих продаж электромобилей компании.