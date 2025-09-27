Xiaomi будет чинить автопилот на своих машинах дистанционно
Китайская компания Xiaomi сообщила о предстоящем удалённом обновлении программного обеспечения, направленном на устранение обнаруженного дефекта в системе помощи при вождении на более чем 110 000 электромобилей модели SU7. Об этом сообщили как представители компании, так и регулирующие органы Китая 19 сентября.
Дефект затрагивает систему автоматизации уровня 2, которая призвана облегчить управление автомобилем во время движения по автомагистрали. В соответствии с информацией Государственного управления по регулированию рынка Китая, система SU7 в некоторых критических ситуациях не всегда успешно выявляет преграды, не предупреждает водителя и не реагирует должным образом, что создает риск аварий при отсутствии своевременного вмешательства.
Касаемо затронутых автомобилей, речь идет о версиях SU7, произведённых в промежутке с 6 февраля 2024 года по 30 августа 2025 года. Общее количество подлежащих обновлению электромобилей составляет 116 887.
Процесс обновления будет осуществляться удалённо (OTA) без необходимости обращения в сервисный центр. Xiaomi заверила, что вопрос безопасности пользователей является для компании приоритетным, и все необходимые изменения будут выполнены в полном соответствии с установленными регуляторными нормами.
Автоматизация уровня 2 подразумевает поддержку рулевого управления, ускорения и торможения, однако водителю необходимо постоянно следить за дорожной обстановкой и быть готовым в любой момент взять управление на себя.
Электромобиль SU7 стал одним из первых крупных проектов Xiaomi в автомобильной сфере – на август 2025 года было продано более 339 тысяч единиц данной модели, что составляет заметную долю от общих продаж электромобилей компании.
