Экология
Владельцы этих моделей Kia получат очень удобную функцию

Kia внедрила автоматическую оплату зарядки для моделей EV6 и EV9

Удобная система оплаты для зарядки электромобилей теперь доступна и для владельцев моделей Kia EV6 и EV9 благодаря новому программному обеспечению.

С функцией автоматической зарядки от совместимой станции, которая будет доступна на электромобилях Kia EV6 2025 года и Kia EV9 2026 года, водителям больше не придется тратить время на поиск банковских карт или запуск мобильного приложения.

Весь процесс идентификации и расчетов будет осуществляться автоматически, что особенно удобно в условиях современной городской жизни и дальних поездок.

Kia EV6
Kia EV6

Такой подход может не только сэкономить время владельцев авто, но и снизить вероятность ошибок при оплате.

Это также может стать дополнительным стимулом для тех, кто еще колебался – переходить на электротранспорт или нет.

Kia EV9
Kia EV9

В июле Kia представила новый электромобиль – среднеразмерный семейный кроссовер EV5, который построен на электрической модульной платформе E-GMP, использующейся также в моделях EV3, EV4, EV6 и EV9. Новый кроссовер будет доступен не только на рынке Южной Кореи, но и в других регионах, включая Европу и Северную Америку.

Источник:  110km
Лежнин Роман
Фото:Kia
29.09.2025 
Фото:Kia
