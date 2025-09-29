Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jetour T1 – проверили, как он едет!
29 сентября
Jetour T1 – проверили, как он едет!
Эксперт Юрий Тимкин рассказал о ходовых...
Wuling Bingo S
29 сентября
Современный экономичный кроссовер вызвал рекордный спрос: известна цена
В Китае кроссовер Wuling Bingo S за сутки...
Belgee S50
29 сентября
Добротный недорогой седан с классическим автоматом появился на российском рынке
Новые седаны Belgee S50 начали поступать к...

5 м, пневмоподвеска: этот популярный автомомбиль теперь можно купить в РФ

Электрокар Avatr 12 дебютирует в России в октябре 2025 года

Российское подразделение бренда Avatr объявило о начале предзаказов на свою вторую модель – электрический Avatr 12. Этот автомобиль выполнен в виде пятидверного гран-купе с дизайном, в который включена панорамная стеклянная крыша, плавно переходящая в заднее остекление, что создает строгий образ.

Рекомендуем
Почти внедорожники — 5 самых проходимых кроссоверов в продаже

Автомобиль имеет внушительные размеры: длина составляет 5020 мм, ширина – 1999 мм, а колесная база – 3020 мм, что обеспечивает комфортное пространство внутри салона. Интерьер выполнен в минималистичном стиле и отделан натуральными материалами.

Avatr 12 будет доступен в семи цветах, включая эксклюзивный матовый фиолетовый. Для покупателей предложены три варианта отделки салона: светлый, темный и комбинированный. Также имеется информация о том, что для модели будет доступно три комплектации.

Avatr 12
Avatr 12

Полные технические характеристики и стоимость нового электромобиля будут озвучены в октябре.

Avatr 12
Avatr 12
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Avatr
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Avatr
Количество просмотров 11
29.09.2025 
Фото:Avatr
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Avatr 12

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв