5 м, пневмоподвеска: этот популярный автомомбиль теперь можно купить в РФ

Электрокар Avatr 12 дебютирует в России в октябре 2025 года

Российское подразделение бренда Avatr объявило о начале предзаказов на свою вторую модель – электрический Avatr 12. Этот автомобиль выполнен в виде пятидверного гран-купе с дизайном, в который включена панорамная стеклянная крыша, плавно переходящая в заднее остекление, что создает строгий образ.

Автомобиль имеет внушительные размеры: длина составляет 5020 мм, ширина – 1999 мм, а колесная база – 3020 мм, что обеспечивает комфортное пространство внутри салона. Интерьер выполнен в минималистичном стиле и отделан натуральными материалами.

Avatr 12 будет доступен в семи цветах, включая эксклюзивный матовый фиолетовый. Для покупателей предложены три варианта отделки салона: светлый, темный и комбинированный. Также имеется информация о том, что для модели будет доступно три комплектации.

Avatr 12

Полные технические характеристики и стоимость нового электромобиля будут озвучены в октябре.

Avatr 12

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.