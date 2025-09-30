На сколько подорожали новые иномарки за год

Экология
Эти ошибки водителей превращают подвеску автомобиля в расходник
30 сентября
Россиян заверили, что новый утильсбор не скажется на цене популярных моделей
30 сентября
Алиханов: средняя стоимость новых иномарок в России выросла на 1,85%

После введения долгосрочной шкалы утилизационного сбора в России за год средняя стоимость новых иномарок увеличилась на 1,85%, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он отметил, что это значение ниже уровня инфляции.

Алиханов также отметил, что, по мнению экспертов, изменения, связанные с утильсбором, обычно приводят к увеличению цен на автомобили, востребованные в стране. Однако данные крупнейших автодилеров говорят о противоположном.

«Например, на автомобили марки Belgee, Exeed и Omoda цены за год снизились на 8-17%», — добавил министр.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
30.09.2025 
