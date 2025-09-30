Депутаты призвали отменить повышение утильсбора

Депутат Миронов: Утильсбор нужно оставить только для премиальных автомобилей

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо главе правительства Михаилу Мишустину, в котором предложил отказаться от повышения утилизационного сбора на автомобили и предоставить льготы по его уплате многодетным семьям и участникам специальной военной операции.

«Сегодня мы призываем правительство отказаться от повышения утильсбора , а в дальнейшем полностью освободить от него автомобили массового сегмента и оставить для премиальных авто. Так мы сможем обеспечить поступления в бюджет и поддержать большинство автовладельцев. Это будет справедливо!» – отметил Миронов.

По его словам, эксперты предупреждают, что изменения в порядке расчета утильсбора затронут весь авторынок, что сделает автомобили менее доступными для граждан, включая семьи с детьми. Особенно это может ударить по жителям Дальнего Востока и Сибири, где много импортных автомобилей с более мощными по сравнению с продукцией АВТОВАЗа двигателями.

В разработанном Минпромторгом проекте постановления правительства предлагается с 1 ноября ввести новый критерий при расчете размера утильсбора – мощность двигателя. Существующие льготные сроки для импортеров-физлиц, которые ввозят автомобили для личного пользования (3,4 тыс. рублей на новые модели и 5,2 тыс. рублей на автомобили старше трех лет), будут сохранены, но только для моделей мощностью не более 160 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.