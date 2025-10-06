Авторынок России ждут кардинальные изменения после 1 ноября

Эксперт Соломатин: в РФ будет расти спрос на доступные авто мощностью до 160 сил

Повышение утилизационного сбора станет одним из ключевых факторов, способных перестроить рынок в ближайшей перспективе.

В первую очередь под удар попадет сегмент параллельного импорта дорогих автомобилей с мощными двигателями, где конечная цена и так уже находится на критическом уровне для покупателей, считает директор по продажам компании REXRENT Сергей Соломатин.

Комментарий эксперта

Сергей Соломатин, директора по продажам компании REXRENT:

– Увеличение расходов на таможенном и посттаможенном этапе сделает такие машины еще менее доступными и может привести к значительному сокращению ввоза. Для массового сегмента, наоборот, эффект будет гораздо слабее. Автомобили, производимые локально, в первую очередь модели с относительно небольшой мощностью, окажутся в выигрышной позиции, так как рост конечной стоимости для потребителя здесь будет минимален.

Можно предположить, что на рынке будет усиливаться тренд на доступные автомобили с двигателями до 160 л.с., которые уже сегодня занимают заметную долю спроса. Это приведет к расширению предложения в бюджетном и среднем ценовом сегменте: автопроизводители и импортеры будут стимулировать спрос именно на такие модели, выводя на рынок больше версий с оптимальными по налоговой и регуляторной нагрузке характеристиками.

Таким образом, рынок постепенно может сместиться в сторону более простых и экономичных машин, а премиальный сегмент станет еще более нишевым, доступным только ограниченному числу покупателей, готовых мириться с ростом цен, подытожил специалист.

