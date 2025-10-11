Выглядит как флагманский внедорожник, но в 100 раз дешевле: что за зверь?
Флагманский внедорожник Zeekr 9X только что вышел на рынок, но в Китае уже появилась его копия от производителя Lao Tou Le, который ранее занимался подделками известных автомобилей.
Блогер LH mobile phone technology enthusiasts опубликовал фотографии новинки в соцсети.
Копия очень напоминает оригинальный Zeekr 9X как спереди, так и сзади, однако сама подделка примерно в два раза короче по длине, а салоны оригинала и копии существенно отличаются.
Lao Tou Le производит компактные и маломощные электромобили, которые изначально были созданы для пожилых людей, но позже стали популярными среди молодых мам в качестве городского транспорта.
Хотя удобств в таких автомобилях мало, а характеристики довольно простые, их стоимость составляет примерно 4000 юаней (46 тыс. рублей). Для сравнения, цена оригинального Zeekr 9X – от 465 900 юаней (5,39 млн рублей).
