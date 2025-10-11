Экология
Выглядит как флагманский внедорожник, но в 100 раз дешевле: что за зверь?

Блогер показал подделку Zeekr 9X от Lao Tou Le по цене 46 тысяч рублей

Флагманский внедорожник Zeekr 9X только что вышел на рынок, но в Китае уже появилась его копия от производителя Lao Tou Le, который ранее занимался подделками известных автомобилей.

Копия Zeekr 9X от Lao Tou Le
Копия Zeekr 9X от Lao Tou Le

Каждый третий водитель переходит на «экономтопливо»

Блогер LH mobile phone technology enthusiasts опубликовал фотографии новинки в соцсети.

Копия очень напоминает оригинальный Zeekr 9X как спереди, так и сзади, однако сама подделка примерно в два раза короче по длине, а салоны оригинала и копии существенно отличаются.

Копия Zeekr 9X от Lao Tou Le
Копия Zeekr 9X от Lao Tou Le
Lao Tou Le производит компактные и маломощные электромобили, которые изначально были созданы для пожилых людей, но позже стали популярными среди молодых мам в качестве городского транспорта.

Хотя удобств в таких автомобилях мало, а характеристики довольно простые, их стоимость составляет примерно 4000 юаней (46 тыс. рублей). Для сравнения, цена оригинального Zeekr 9X – от 465 900 юаней (5,39 млн рублей).

Источник:  Weibo
Лежнин Роман
Фото:Weibo
11.10.2025 
Фото:Weibo
